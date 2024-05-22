İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçim tarihi açıkladı

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Kraldan parlamentonun feshini istedim, ülkede genel seçim 4 Temmuz'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbaşkanı Rishi Sunak, Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan Parlamentoyu feshetmesini istediğini ve 4 Temmuz'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

İngiltere'de seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019'da yapılmıştı. Sunak'ın partisi Muhafazakar Parti, 80'i aşkın sandalye farkıyla Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamıştı. Avam Kamarası'ndaki çoğunluk partisinin lideri olan Sunak, Kral III. Charles tarafından 25 Ekim 2022'de Başbakan olarak atanmıştı.