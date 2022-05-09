İngiltere Başbakanı Johnson, "Downing Street Bahar Vitrini" etkinliğinde standları gezdi - Haberler

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İngiltere Başbakanı Johnson, "Downing Street Bahar Vitrini" etkinliğinde standları gezdi

AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın bahçesinde düzenlenen "Downing Street Bahar Vitrini" adlı program kapsamında kurulan standları gezdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın bahçesinde düzenlenen "Downing Street Bahar Vitrini" adlı program kapsamında kurulan standları gezdi. Burada kısa bir konuşma yapan Johnson, standlarda sunulan yiyecek ve içecekleri denedi.

AA / Bilal Acar - Güncel

Boris Johnson, Başbakanlık, Güncel, Haberler

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