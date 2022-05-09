İngiltere Başbakanı Johnson, "Downing Street Bahar Vitrini" etkinliğinde standları gezdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın bahçesinde düzenlenen "Downing Street Bahar Vitrini" adlı program kapsamında kurulan standları gezdi. Burada kısa bir konuşma yapan Johnson, standlarda sunulan yiyecek ve içecekleri denedi.