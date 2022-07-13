İngiltere Başbakanı Johnson "Başbakana Sorular" oturumuna katılacak
AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak üzere başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak üzere başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.
AA / Bilal Acar - Güncel