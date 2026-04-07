Haberler

İngiltere'den, ABD'nin İngiliz üslerini "savunma amaçlı" kullanabileceği açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, ABD'ye belirli 'savunma' operasyonları için İngiliz üslerini kullanma izni verdi. Bu karar, İran'ın bölgedeki füze kapasitesini hedef almak amacıyla alındı.

İngiltere, ABD'ye İran'a karşı belirli "savunma" operasyonları için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirinin, "ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarında İngiltere'deki üslerin kullanılması teknik olarak mümkün müdür? İngiltere hükümetinin buna yaklaşımı nedir?" sorularına yazılı yanıt verdi.

Sözcü, İngiltere'nin ABD'ye, İngiliz halkını, üslerini ve bölgedeki müttefiklerini tehdit eden İran'ın füze kapasitesini imha etmek amacıyla "savunma amaçlı" görevler için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü, "ABD, İran'ın bölgeye füze fırlatmasını önlemek amacıyla belirli savunma operasyonları için İngiliz üslerini kullanıyor. Bu durum, İngiltere'nin bölgedeki İngiliz vatandaşlarını korumak için aldığı savunma tedbirlerine ek olarak gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sözcü, İngiliz üslerinin kullanımı dahil İngiltere'nin müttefiklerinin operasyonları hakkında anlık yorumlarda bulunmayacaklarını aktardı.

Sözcü, "İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Fairford Üssü'nden ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarının havalandığına yönelik paylaşımları teyit ediyor musunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

Trump’ın korkunç tehdidi sonrası İsrail’de geri sayım başladı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor