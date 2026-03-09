Haberler

İngiltere'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 67'si kendisini "Trump karşıtı" olarak tanımlıyor

Güncelleme:
YouGov'un anketine göre, İngiltere'de halkın yüzde 67'si ABD Başkanı Donald Trump'a karşı olduğunu belirtirken, destek verenlerin oranı sadece yüzde 13 olarak belirlendi. Liberal Demokratlar en yüksek Trump karşıtlığına sahip grup oldu.

İngiltere'de yapılan bir ankette İngilizlerin yüzde 67'si kendilerini ABD Başkanı Donald Trump karşıtı olarak nitelerken, Trump destekçisi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13 oldu.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un 2 bin 222 kişiyle yaptığı anket, İngiltere'de halkın ABD Başkanı Trump'la ilgili düşüncelerini ele aldı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 56'sı kendisini "aşırı Trump karşıtı", yüzde 11'i ise "Trump karşıtı" olarak nitelerken ABD Başkanı'na karşı olanların toplam oranı yüzde 67 oldu.

Trump'a destek verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 13'te kalırken, siyasi partilerin seçmenlerinde en yüksek Trump karşıtlığı Liberal Demokratlar'da görüldü.

Liberal Demokratlar'a oy verenlerin yüzde 89'u Trump karşıtı olduğunu belirtirken, iktidardaki İşçi Partisi seçmenlerinde bu oran yüzde 85'e, Yeşiller Partisi'nde ise yüzde 82'ye düştü.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti seçmenlerinde ise Trump karşıtlığı yüzde 61 olurken, İngiltere siyasetinde Trump'a en çok destek veren aşırı sağcı Reform UK Partisi seçmenlerinde ABD Başkanı'na karşı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25 oldu.

Reform UK seçmenleri yüzde 46 oranında Trump'ı desteklediğini belirtti.

