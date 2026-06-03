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Fatih'te turistin cüzdanını çalan yankesici suçüstü yakalandı

Fatih'te turistin cüzdanını çalan yankesici suçüstü yakalandı
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Fatih'te tramvaya binmek isteyen İngiliz turistin cüzdanını çalan M.E., güven timlerince suçüstü yakalanarak tutuklandı.

FATİH'te tramvaya binmek isteyen İngiliz turistin cüzdanını çalan şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yankesicilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler, 17 Mayıs saat 14.50 sıralarında Fatih'teki Sirkeci Tramvay Durağı çevresinde görev yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri M.E.'yi takibe aldı. M.E., tramvaya binmeye çalışan İngiltere pasaportlu S.S.'yi kalabalığın arasında sıkıştırarak pantolonunun arka cebinde bulunan cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şüpheli, olayın ardından ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E., 18 Mayıs'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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