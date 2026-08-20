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Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye taşınıyor

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Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın bu ay sonunda ABD'den İngiltere'ye döneceği, çocuklarının eylülde orada okula başlayacağı ve Kral Charles'ın bu planı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın bu ay sonunda İngiltere'ye taşınacakları iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu ay sonunda ABD'den İngiltere'ye dönerek başkent Londra dışında Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacak.

Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet de eylül ayında İngiltere'de bir okula başlayacak.

İngiltere Kralı 3. Charles ise çiftin ABD'den İngiltere'ye dönüş planından 16 Ağustos Pazar günü haberdar edildi.

Kral Charles, aileyi daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi.

Prens Harry ve eşinin, geçen ay çocuklarıyla birlikte Kral Charles'ı İngiltere'de ziyaret ettikleri ancak taşınma planının o görüşmede ele alınmadığı aktarıldı.

Çiftin, Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerine dönmeleri ise planlanmıyor.

Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı.

Çıktığı televizyon programlarında ve yazdığı kitabında Kraliyet ailesini "ırkçı" ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.

Kaynak: AA
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