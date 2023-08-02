İnegöl'deki Yangın 7 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan yangın, 7 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, 9 fabrikaya daha sıçradı ve 4 fabrikada ağır hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu fabrikalarda, zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte, 4 helikopter ve 2 uçağın havadan müdahalesi sona ererken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400'ü aşkın personel, söndürme çalışmalarında görev aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangında can kaybı yaşanmadığını belirtirken, 10 fabrikadan 4'ünde ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.