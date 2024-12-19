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İnegöl'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

İnegöl'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş seyretmeye çalıştı, polis ekipleri uyarılarda bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İlçe merkezi ve Alanyurt, Akhisar, Kurşunlu bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Sürücüler, bundan dolayı trafikte yavaş seyretmeye çalıştı.

Polis ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel
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