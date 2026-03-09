Haberler

İnegöl'de apartmanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanda yemek yaparken çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ev sahibi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katındaki evde yemek yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Ev sahibi Özgür Y.'nin iftar için ocakta unuttuğu yemek bir anda alev aldı. Kısa sürede mutfağı kaplayan dumanı fark eden Özgür Y., kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, dumandan etkilenerek yangın nedeniyle panikleyen Özgür Y.'ye sağlık ekipleri ambulansta tedavi uyguladı. Yangında evde zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
