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Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 58 tutuklama / Ek görüntü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 58'i tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 58'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik dün çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında, sabah saatlerinde İnegöl ilçesinde yaklaşık 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 500 jandarma personeli katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda evler ve eklentileri detaylı şekilde incelenirken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 64 şüpheli, gözaltına alındı.

'58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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