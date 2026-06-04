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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 7.5 kg sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskında hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 64'ü yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 98 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 17 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 58'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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