İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 410 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız bir tabanca ve para ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Oerasyonda 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, bir miktar para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel
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