İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 410 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız bir tabanca ve para ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Oerasyonda 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, bir miktar para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel