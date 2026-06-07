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Bursa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 65 yaşındaki sürücü Abdullah Oruç yaralandı. Yaralı, önce İnegöl Devlet Hastanesine ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Abdullah Oruç (65) yönetimindeki 16 ZN 759 plakalı traktör, Hasanpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Devrilen traktörün sürücüsü Oruç, yaralandı.

Yaralı Oruç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Oruç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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