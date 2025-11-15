Haberler

Arkadan çarptığı tırın altında kaldı

Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil park halindeki TIR'a çarparak, aracın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Seçkin K. (50) yönetimindeki otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunanTIR'a arkadan çarptı.

TIRIN ALTINDA KALDI

TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
