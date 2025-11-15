Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil park halindeki TIR'a çarparak, aracın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
- Otomobil sürücüsü yaralandı ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Seçkin K. (50) yönetimindeki otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunanTIR'a arkadan çarptı.
TIRIN ALTINDA KALDI
TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel