Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 22 bin TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafiği tehlikeye atacak hareketler yaparak ilerleyen otomobil sürücüleri O.B. ve M.D.'ye toplam 22 bin TL ceza uygulandı.

Saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara yolunda 43 AHU 798 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan M.D. ile 34 PPK 903 plakalı otomobiliyle ilerleyen O.B., ilçe girişine geldiklerinde birbirlerini sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Sürücülerin sık sık şerit değiştirdiği, birbirlerinin önünü kestiği, ani fren yaptığı ve hatalı sollamalarla trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'usulsüz şerit değiştirmek' suçlarından 11'er bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı