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İnegöl'de Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

S.V. idaresindeki 16 PF 719 plakalı tır, Alanyurt Mahallesi yolunda karşıya geçmeye çalışan Altun Güler'e (77) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü S.V. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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