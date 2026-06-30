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Yük asansörüne ayağı sıkışan işçi yaralandı

Yük asansörüne ayağı sıkışan işçi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasına ayağı sıkışan 35 yaşındaki işçi İsmail B., itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasına ayağı sıkışan İsmail B., (35) yaralandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasındaki yük asansörüne binen İsmail B.'nin sağ ayağı duvarla asansör arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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