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İnegöl'de Tekniker Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışan bir tekniker, telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermeye çalışırken dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekniker Osman T. (38), çalıştığı fabrikanın çatısına çıkıp, telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Cerrah Mahallesi sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısında meydana geldi. Tekniker Osman T., telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermek için fabrikanın çatısına çıktı. Hat üzerinde çalışma yapan Osman T., dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tekniker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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