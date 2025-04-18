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İnegöl'de Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı Nadir C.'yi bacağından yaralayan Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö. polis tarafından yakalandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı Nadir C.'yi (65) tabancayla ateş ederek bacağından yaralayıp olay yerinden kaçan yabancı uyruklu S.A.Ö. (15), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Kavak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle sokak üzerinde tartıştığı Nadir C. ile kavga etmeye başladı. S.Ö.A., yaşanan arbede sırasında yanında bulunan tabancayla Nadir C.'yi hedef alarak defalarca ateş açtı. Nadir C., sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nadir C., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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