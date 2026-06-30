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Tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Berkay A., tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Berkay A. (24), tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nazif Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen Berkay A., önüne araçla kesen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ile tartıştı. Kavga kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Berkay A., tabancayla vuruldu. Berkay A. ayağından yaralanırken şüpheli geldiği araçla kaçtı. Yaralı genç, polis otosuyla hastaneye kaldırıldı. Mermilerden biri de park halindeki 16 PL 001 plakalı otomobilin ön lastiğine isabet etti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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