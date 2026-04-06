İnegöl'de Sopalı Kavga: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sopalarla darbedilen Berat A. (20), Bünyamin Y. (19) ve Yusuf Y. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı