İnegöl'de Skuter Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir trafik kazasında, otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de Coşkun T. (39) idaresindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil ile Ramiz A. (21) yönetimindeki skuter çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ramiz A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramiz A, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
