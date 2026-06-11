Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil kısa sürede alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Vedat A. yönetimindeki 16 BJE 289 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi. Kısa süre sonra otomobil alev alırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.