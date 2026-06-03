İnegöl'de seyir halindeki otomobil yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'ndeki seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Kadir İnci