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Park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünün şoförü ağır yaralandı

Park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünün şoförü ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan servis minibüsünün şoförü ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan servis minibüsünün şoförü ağır yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Bülbüller Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sebahattin Ö.(60) yönetimindeki 16 S 6392 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 16 GG 803 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan şoföre ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı şoför ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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