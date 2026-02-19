Haberler

Bursa'da Roman derneği üyeleri, vatandaşları sahura ilahilerle kaldırdı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği üyeleri, sahur vaktinde ilahilerle vatandaşları uyandırdı. Dernek başkanı Ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar sahura ilahilerle kaldırıldı.

Sinanbey Mahallesi'nde davul ve teflerle sokakları gezen İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği üyeleri, vatandaşları ilahilerle uyandırdı.

Derneğin başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit, ramazanın önemine dikkati çekerek, "Müslüman aleminin ramazan ayı hayırlı olsun. Ramazan mağfiret ayıdır, bereket ayıdır, Allah'ın rahmetinin indiği aydır. Ramazanın ilk gecesinde hem ilahiler hem de beyitlerimizi okuduk." dedi.

İlahi grubunun üyelerinden Özgür Yıldırım ise etkinliğin ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

