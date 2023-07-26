İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırdığı elektrikli motosikletten düşerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırdığı elektrikli motosikletten düşerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde seyreden M.E. idaresindeki motosiklet, sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Motosikletten düşerek yaralanan sürücü ile arkasındaki H.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel