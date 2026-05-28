Haberler

Bursa'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde sel suları oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı mahallelerde oluşan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde aniden etkisini gösteren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeniceköy Mahallesi'nde etkili olduğu görülen yoğun yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Uzaktan hortumu andıran görüntüler mahalle sakinlerinde şaşkınlığa neden oldu. Yağış sırasında çakan şimşekler de amatör kameralara yansıdı.

Mahallede kısa süre etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. İnegöl'ün kırsal Akıncılar mahallesinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Avrupa'da fırtına estiren Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı

Başbakanın kardeşi hakim karşısında! Suçlamalar çok ağır
Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı