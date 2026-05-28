Bursa'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı mahallelerde oluşan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde aniden etkisini gösteren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeniceköy Mahallesi'nde etkili olduğu görülen yoğun yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Uzaktan hortumu andıran görüntüler mahalle sakinlerinde şaşkınlığa neden oldu. Yağış sırasında çakan şimşekler de amatör kameralara yansıdı.

Mahallede kısa süre etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. İnegöl'ün kırsal Akıncılar mahallesinde ise dolu yağışı etkili oldu.

