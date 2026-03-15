Bursalılar sahura Rumeli ezgileriyle kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla Rumeli ezgileri eşliğinde yapılan sahur etkinliği, yöresel kıyafetli dernek üyeleriyle gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, müzikle sahura kalkmanın keyfini çıkardı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar, ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla Rumeli ezgileriyle sahura kaldırıldı.

İnegöl'de asırlardır sürdürülen geleneğin yaşatılması amacıyla vatandaşlar sahura Rumeli ezgileriyle kaldırıldı. Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yöresel kıyafetler giyinip tef, darbuka, akordiyon ve klarnetle çalınan Rumeli müzikleri eşliğinde sokak sokak dolaştı. İlçe sakinleri, bu neşeli müziklerle sahura kalkmanın keyfini yaşarken, dernek üyeleri de yöresel halk oyunlarını sergileyerek etkinliğe renk kattı. Pencerelere çıkan vatandaşlar, gençlerin performansına alkışlayarak destek verdi. Etkinlikte yer alan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk de çaldığı ezgilerle büyük beğeni topladı. Mahalleli, gençlere evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. Ekip, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek etkinlik boyunca toplanan böreklerle sahurlarını yaptı.

'DAVULCULAR GÖREVİ BİZE BIRAKTI'

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ay, "Dernek olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da sahur programı düzenledik. Kültürel kıyafetlerini giyen folklor ekibimizle İnegöllüleri sahura kaldırıyoruz. Bu etkinlik derneğimiz için bir gelenek haline geldi. Yaklaşık 15 yıldır devam ediyor. Bu akşam davulcular görevi bize bıraktı. Her sokakta vatandaşlar bizlere eşlik ediyor. Herkesin ramazan ayını ve yaklaşan bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
