İnegöl'de Rögar Kapağına Düşen Karga Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların ihbarıyla rögara düşen karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, rögar kapağının açılmasıyla karganın uçarak uzaklaşmasıyla sona erdi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde rögara düşen karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynarken, duydukları ses üzerine rögara bakan çocuklar, bir karganın mahsur kaldığını görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin rögar kapağını açmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkan karga, uçarak uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel