İnegöl'de Park Halindeki Otomobilden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yapan, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan Emre Çiftçi (24) ile Nevzat Buluş (29), tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli sokakta park halindeki 16 ANH 999 plakalı otomobilin kapısını zorlayarak açtı. Araçtan çaldıkları teyp, ses sistemi ve özel eşyaları, aynı sokaktaki apartmanın girişine saklayıp bölgeden ayrılan şüpheliler, daha sonra, bir araçla olay yerine gelerek, çaldıkları malzemeleri alıp uzaklaştı. Hırsızlık, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sahibinin şikayetiyle, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Emre Çiftçi ve Nevzat Buluş olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.