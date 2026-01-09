Haberler

Bursa'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

H.A.G. (18) yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, Akhisar Mahallesi'nde, manevra yapmaya çalışan H.Y. (41) idaresindeki 16 PK 840 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.A.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
