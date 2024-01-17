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İnegöl'de otomobili itenler kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.

Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Bursa Güvenlik Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

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