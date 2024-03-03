Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda C.Y. idaresindeki 16 PA 976 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada B.A'nın kullandığı 16 KIZ 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Savrulan otomobillerden biri Abdullah D. yönetimindeki 16 AAT 118 plakalı motosiklete vurdu.

Kazada, sürücü Abdullah D. ile motosikletteki Önder Palabıyık (50) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Palabıyık, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Bursa Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title