İnegöl'de Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda C.Y. idaresindeki 16 PA 976 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada B.A'nın kullandığı 16 KIZ 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Savrulan otomobillerden biri Abdullah D. yönetimindeki 16 AAT 118 plakalı motosiklete vurdu.
Kazada, sürücü Abdullah D. ile motosikletteki Önder Palabıyık (50) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Palabıyık, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.