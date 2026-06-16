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Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Yasin Erdoğan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda Yasin Erdoğan (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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