Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hamzabey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Özgür A. (18) yönetimindeki 16 ATY 060 plakalı otomobil, ana yola çıkan Yüksel K. (50) idaresindeki 16 BZG 427 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),