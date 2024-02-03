İnegöl'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı ve takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.
Murat E. (23) idaresindeki 16 BHA 076 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarpıp takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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