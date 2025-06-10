İnegöl'de Otobüs Kazası: Yaya Üst Geçidini Kullanmayıp Yolun Karşısına Geçen Kadın Ağır Yaralandı

İnegöl'de Otobüs Kazası: Yaya Üst Geçidini Kullanmayıp Yolun Karşısına Geçen Kadın Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya üst geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Maryam K.'ye özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya üst geçidini kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışan Maryam K.(64)'ye, özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Maryam K., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Kalburt mevkinde meydana geldi. Kenan K.(48) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam K.'ye çarptı. Kazada Maryam K., çarpmanın şiddetiyle yere savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Maryam K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada, yolun karşısında geçmek için kullanılan yaya üst geçidinin olduğu görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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