İnegöl'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelinin çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Akhisar Mahallesi Laz Ahmet Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, mahallelinin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel