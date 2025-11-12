İnegöl'de Öğrenci Yurdunda Ütü Kazası
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çalışan 38 yaşındaki kadın, merdaneli ütüyle kumaşı tutmaya çalışırken ellerini sıkıştırdı. Üçüncü derece yanıklarla hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.
ELİNİ MERDANELİ ÜTÜYE SIKIŞTIRDI
Olay saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A., merdaneli ütüyle ütü yaptığı sırada sıkışan kumaşı tutmak isterken ellerini sıkıştırdı.
ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK OLUŞTU
Ellerini güçlükle çıkaran Elif A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerinde üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.
