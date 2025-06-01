İnegöl'de Muhtarlık Seçimleri Gerçekleşti

İnegöl'de Muhtarlık Seçimleri Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde muhtarlık için yapılan seçimlerde Hamidiye Mahallesi'nde Mesut Ekren, Tokuş Mahallesi'nde ise Fahrettin Eren muhtar seçildi. Ekren, zaferini çiftetelli oynayarak kutladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde muhtarlık için 2 ayrı mahallede seçim yapıldı. Hamidiye Mahallesi'nde muhtar seçilen Mesut Ekren, zaferini yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı.

İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçen yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi'nin vefat etmesi üzerine bu mahallelerde muhtarlık seçimleri gerçekleştirdi. Tokuş Mahallesi'nde tek aday olarak seçime giren Fahrettin Eren, 60 oy alarak yeni muhtar seçildi. 14 bin seçmenin bulunduğu Hamidiye Mahallesi'nde ise 6 adayın yarıştığı seçimde, Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık liselerinde kurulan 38 sandıkta oy kullanıldı. Yarıştan 916 oy alan Mesut Ekren galip çıkarken, en yakın rakibi Yavuz Arı 826 oyda kaldı.

ÇİFTETELLİ İLE KUTLADI

Seçim zaferini yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutlayan Mesut Ekren, "Çetin bir seçim oldu Yavuz ağabeyimle. Seçime katılan bütün mahalle halkına teşekkür ederim. Yavuz ağabeyimle yine beraberiz. Aynı kulvarda koşuyoruz. Aza olarak devam ediyor" dedi.

Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.