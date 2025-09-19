Haberler

İnegöl'de Motosikletli Sürücülerden Tehlikeli Gösteri

İnegöl'de Motosikletli Sürücülerden Tehlikeli Gösteri
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafikte motosikletlerin önlerini kaldırarak ilerleyen 3 sürücü, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletli 3 sürücü, trafikte araçlarının önlerini kaldırarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa- Ankara karayolunda seyir halinde olan 3 motosikletli genç, araçlarının önünü kaldırarak ilerledi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüler, metrelerce yol kat etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
