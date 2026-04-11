İnegöl'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde manevra yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Y. (17) yönetimindeki 16 KOA 33 plakalı motosiklet, sola dönmek için yavaşlayan önündeki Taner T. (52) idaresindeki 16 BPF 580 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yusuf Y. ile arkasında bulunan Bedirhan S. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı