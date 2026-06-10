Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail T. (21), yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Nurbay Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İsmail T. (21) yönetimindeki 16 CAJ 656 plakalı motosiklet, Nurettin T. (61) idaresindeki 27 N 8011 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrularak yaralanan İsmail T., ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı