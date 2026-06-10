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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muharrem Y. yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muharrem Y. (30) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1'inci Köprülü Sokak ile Diriliş Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Diriliş Caddesi'nde seyir halinde olan Muharrem Y. idaresindeki 16 BTB 395 plakalı motosiklet, 1'inci Köprülü Sokak'tan çıkan Mustafa A. (20) yönetimindeki 16 BSE 480 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muharrem Y. yaralandı. Muharrem Y., kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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