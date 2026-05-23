İnegöl'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönüne seyir halinde olan Burak A. (16) yönetimindeki 16 BHM 831 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sağa manevra yapan Veysi M. (44) idaresindeki 65 DH 232 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kutluay C. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
