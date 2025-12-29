Haberler

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında talaş silosuna düşen 31 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında talaş silosuna düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da feci bir olay meydana geldi. İnegöl ilçesi Hamzabey Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Yasin T. (31), talaş silosundan talaş aldığı sırada dengesini kaybederek düştü.

TALAŞ SİLOSUNA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Ekipler, siloya düşen Yasin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından düştüğü yerden çıkarılan Yasin T, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
