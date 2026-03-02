İnegöl'de Minibüsün Özel Halk Otobüsüne Çarptığı Kazada 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün özel halk otobüsüne yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gazimagosa Caddesi'nden gelip kavşağa giriş yapan Şahin Ö. (63) yönetimindeki 16 F 2587 plakalı minibüs, Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan Hakan A. (35) idaresindeki 16 M 06129 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı. Kazada Şahin Ö., Hakan A. ve otobüste yolcu olarak bulunan Necla Y. (39) yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı