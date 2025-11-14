İnegöl'de Metruk Binada Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniceköy Mahallesi Mehmet Göztepe Caddesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel